Bronisław Komorowski szydzi z Andrzeja Dudy

Henryk 9.3.20 19:15

Panie Komorowski!Kiedyś Pana podziwiałem,dlaczego robi Pan wszystko by utracić resztki przyzwoitości i chociaż odrobinę szacunku dla siebie Czy .za parę lat Pana dzieci,może wnuki mają się za Pana wstydzić?Okaż Człowieku więcej klasy i wyjdź z tego bagna małostkowości.A gdzie w tym Ojczyzna?Czyżby przysięga prezydencka już Pana nie obowiązywała?Myślę,że winna obligować Pana do końca zycia.A tu co mamy?-marność i tylko marność!