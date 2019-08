Brejza vs Piebiak. Która afera jest poważniejsza?

1. Afera Piebiaka. To afera walki między grupami sędziów. Sędzia Łukasz Piebiak, zarazem wiceminister sprawiedliwości, uczestniczył w procederze trollowania w sieci sędziów, którzy krytykują reformę sądownictwa. We współpracy z innymi sędziami zorganizowano niewielką w sumie kampanię hejterską. Kluczową postacią jest "Emi" Sz. - była żona jednego z sędziów, alkoholiczka. Otrzymała łącznie ok. 4 tys. złotych od jednego z sędziów za hejtowanie w sieci. Sama wrzuciła potem do internetu nagie zdjęcie innego sędziego, z którym flirtowała.