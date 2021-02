Brawo! Ta inicjatywa zakończy marginalizację myśli chrześcijańsko-społecznej

W formie zdalnej odbyła się dziś inauguracja Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego. To instytucja, która ma położyć kres marginalizacji chrześcijańskiej myśli i popularyzować wśród polskiej młodzieży dziedzictwo św. Jana Pawła II i Roberta Schumana.

- „To niezwykle istotne, że po wielu dekadach marginalizowania myśli chrześcijańsko-społecznej została powołana instytucja, która będzie aktywizować społeczeństwo obywatelskie w oparciu o uniwersalne wartości chrześcijańskie” – powiedział minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek na nagraniu zaprezentowanym na dzisiejszej uroczystości.

Minister podkreślił, że wielkim wyzwaniem jest dziś edukacja w zakresie katolickiej nauki społecznej. Pogratulował inicjatorom, że udało im się stworzyć placówkę promującą myśl św. Jana Pawła II i Roberta Schumana. Podkreślił, że powodzenie inicjatywy wzmocni znaczenie katolickiej nauki społecznej w kontekście budowania lepszego modelu społecznego i zwiększenia efektywności modelu gospodarczego.

Ogromne znaczenie PUNCS podkreślała również minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- „Utworzenie PUNCS to jest potężne wyzwanie i jakże potrzebne w dzisiejszym czasie, kiedy tak naprawdę młodzi ludzie borykają się z systemem wartości. System wartości oparty na szkole naszego św. Jana Pawła II to jest właśnie to, czego potrzebują młodzi ludzie dzisiaj” – mówiła.

kak/PAP, niezależna.pl