Brawo Polska! MFW podnosi prognozę wzrostu gospodarczego

Polska gospodarka zaskakująco dobrze radzi sobie z pandemią koronawirusa. Wprowadzone przez rząd rozwiązania pozwoliły uniknąć zapaści, na którą przez kryzys narażony jest świat. Teraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaprezentował prognozę, wedle której w 2021 roku PKB Polski wzrośnie do 3,5 proc.

Międzynarodowy Funduszu Walutowy podwyższył dziś prognozę wzrostu PKB Polski z 2,7 proc. do 3,5 proc. W roku następnym wzrost ma przyspieszyć do 4,5 proc. Inflacja w tym roku spowolni do 3,2 proc.

Jednocześnie MFW podwyższył o 0,5 pkt proc. prognozę globalnego PKB na ten rok i 0,2 pkt proc. na rok przyszły.

kak/ISBnews