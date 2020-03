Brawo Polska! Koronawirus. Przełom. Tani polski lek. Ominięto międzynarodowe drogie patenty

Niedawno został dopuszczony do wspomagania leczenia koronawirusa polski lek oparty na bazie chlorchiny. Jak się okazuje pomocna może być także hydroksychlorochina (HCQ) jako składnik leku. Oba te związki są spotykane w preparatach do leczenia malarii. Ten ostatni związek budził nawet większe nadzieje, ponieważ jest mniej szkodliwy na ludzkiego organizmu i zapewne to jest przyczyną, że lek ten znika z półek w aptekach na całym świecie.

Patent na ten lek wygasł jakiś czas temu i można go produkować powszechnie, ale trudność polega na jego produkcji, ponieważ proces technologiczny jest bardzo skomplikowany i żeby go uzyskać potrzeba przeprowadzenia wielu pośrednich reakcji, na które już trzeba mieć licencję.

- To potężny, rozwijany od ponad 20 lat (najpierw przez prof. Grzybowskiego w USA, a potem już częściowo w Polsce) program oparty o tzw. sztuczną inteligencję. Gromadzi on i uczy się setek tysięcy typów reakcji chemicznych i ich dopuszczalnych powiązań, tworząc całe ścieżki reakcji. Poza tym połączony jest z bazami patentów i katalogami firm produkujących związki chemiczne.

- Kilka lat temu w ramach projektu DARPA – czyli agencji innowacji U.S Army, która od wielu lat finansuje badania nad programem Chematica – wzięliśmy na warsztat kilka leków wartych miliardy dolarów i pokazaliśmy, że dzięki Chematice możemy obchodzić ścieżki patentowe używane w ich produkcji i znajdować nowe rozwiązania. Skuteczność tych rozwiązań zresztą potwierdziliśmy w laboratorium. Firmy uświadomiły sobie wtedy, jak ważne jest to narzędzie. I teraz program jest używany w największych przedsiębiorstwach farmaceutycznych na świecie.

- My, naukowcy, robimy co możemy, żeby pomóc światu poradzić sobie z pandemią koronawirusa. Pokazujemy naszym państwom, że nauka jest potrzebna. I że musimy mieć swoje własne najnowsze technologie. Szczególnie w Polsce, gdzie wyprzedano właściwie cały hi-tech, możemy być bezbronni. To się musi szybko zmienić, jeśli chcemy się kiedykolwiek liczyć na globalnej arenie technologicznej walki – bo to, niestety, jest też walka o nasze własne interesy. A w przypadku pandemii koronawirusa - o nasze zdrowie.