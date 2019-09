Brawo PiS! Michał Dworczyk: W poniedziałek koniec zanieczyszczania Wisły

mordechaj 8.9.19 20:05

Rząd PiS nie potrafi nawet prowizorycznego kolektora na moście pontonowym położyć. To zupełna żenada. Co by było, jakby wybuchła wojna i trzeba było działać ? Wojna by się skończyła, a kolektora by nie było. To jest przerażające. Ta nieudolność w otoczce propagandy sukcesu. Ohyda.