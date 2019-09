Brawo! Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę ws. Nergala

JS 28.9.19 11:16

Dopóki będziemy letnimi chrześcijanami to będą z nami robić, przerabiać nas na co chcą, ciągnąć za trąbe, poganiać, batorzyć. A jesteśmy letni, bo nie znamy prawdziwie naszej wiary !! Co z tego, że chodzimy do kościołów w niedziele ? Zmówimy proste modlitwy/ Ksiądz powie, że to dobrze. Że to jest jakieś minimum-minimorum. Nie mając świadomości KTO nad nami JEST, nie będziemy brać na poważnie JEGO SŁOWA, a kierować się będziemy światowymi, prowadzącymi do zguby wiecznej naukami.

Króluj nam Chryste

Pozdr.