Bp Sánchez Sorondo: banki wspólnikami handlu ludźmi

W wywiadzie dla meksykańskiego czasopisma Milenio bp Sánchez Sorondo wyjaśnił kulisy tego procederu w Kanadzie, gdzie banki zostały zmuszone do współpracy w dochodzeniach zmierzających do zniesienia handlu ludźmi i prostytucji. Ważne banki finansowały ponadto partyzantkę w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. A kiedy pojawiają się problemy, płacą grzywnę i robią dalej to samo. Jak to jest możliwe? – pyta Sorondo. Istotne znaczenie ma zatem dokładne śledzenie przepływu pieniędzy.