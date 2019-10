Bp Azcona: Demoniczne świętokradztwo w Watykanie

JONASIK 29.10.19 10:50

Na szczęście Franciszek wpuścił tylko makumba białą, która leczy.

Natomiast makumba czarna, która zabija, sprowadza śmierć została za drzwiami kościoła.



Mój ojciec Makumba być królem wioski

Ja mieszkać w Afryka, przyjechać do Polski

Żeby studiować w waszym pięknym kraju

Skinheadzi mi tu jednak żyć nie dają

Ja uczyć się ciężko waszego języka

I dostac raz w zęby, gdy iść po ulica

Polak, tu rasizm, każdy to powie

I nikt tu nie lubić czarny człowiek

Makumba, Makumba, Makumba-ska

Polska Afryka, Afryka Polska

Makumba, Makumba, Makumba-ska

Ja chcieć już uciekać, szykować do drogi

Lecz poznać dziewczyna, co ma piękne nogi

Ja pałać uczuciem i pałać szalenie

I tak się Makumba zakochać w Helenie

My szybko wziąć ślub i mieć dużo dzieci

Rodzice z Afryka przysyłać prezenty

Ja ciągle studiować i uczyć do rana

Hela się cieszyć z naszego mieszkania

Ja kończyć studia i robić kariera

My mieć samochód i bulteriera

Ja mieszkać tu długo i nie wiedzieć czemu

Nie chcą mnie przyjąć do KPN-u