Borys-Damięcka: Zostałam wprowadzona w błąd. Zaproszenie zostało już wysłane do min. Macierewicza

Piotr Nowak 7.11.19 16:45

Mówi, że została wprowadzona w błąd ! No to pytam - jak długo musi ta puszka żyć żeby nabrała wystarcuająco dużo doświadczenia życiowego i nie dawała się wprowadzać w błąd ?!!! To po to Prezydent nominuje seniora - kobito - SENIORA, który jest najbardziej doświadczony, aby nie popełniał takich głupot !!!



Wy z PO : To jest wasz koniec ! Wy musicie prędzej czy później odejść w niepamięć, bo reprezentujecie nic innego tylko głupotę, kłamstwo, nienawiść, złodziejstwo i zdradę !!!