Bortniczuk: dajemy wam do ręki konkretne narzędzie, by zmienić termin wyborów

matis89 3.4.20 21:09

Co za lewacki debil. Uczciwi ludzie od wieków płacą gotówką. I debilem trzeba być by myśleć że bez gotówki zniknie przestępczość. System bezgotówkowy to marzenie każdego bosa kartelu narkotykowego, każdego szefa organizacji przestępczej pod warunkiem że to oni tym system by kierowali i go kontrolowali. Jest to proceder czysto przestępczy i mafijny tyle że sterować tym przestępczym procederem kontroli bydła chcą banksterzy, korporacje, politycy. A później już tylko krok do zachipowania bydła. Akurat sprzedawanie narkotyków to lewactwo wspiera i legalizuje. Łapówki też chętnie biorą ci politycy co głoszą państwo bezgotówkowe.