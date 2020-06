Borowski mocno do posłanki Lewicy: To wy macie fiksację seksualną

Żartowniś się znalazł :)

Ale tu już przesadził: "Mnie to nie obchodzi, co pani robi w łóżku..."

:D

Jeszcze powinien dodać że księży też to nie obchodzi - i mamy dowcip roku.



Zaraz jakiś mistrz mi napisze, że chodzi o porywanie dzieci ze szkół i robienie z nich homoseksualistów. :D

Litości! Proszę! Już i tak mnie brzuch ze śmiechu rozbolał.



(inna sprawa że dla mnie to jest żenująco śmieszne, ale gdybym był gejem, to nie wyobrażam sobie jak to musi być "zajefajnie". Np. będąc nastolatkiem prześladowanym w szkole bo w TVP mówili że "yebać gejów" . To jest dopiero prawdziwe sqrwienie umysłu...

Żenujące. Środek Europy XXI w. i Polak na Polaka szczuje, bo jednemu się nie podoba z kim ten drugi idzie do łóżka. Patrioci z "My chcemy Boga" na ryjach. :(

Jak w Niemczech przed wojną.



Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha