Bodnar: W każdym kraju sędziowie mają swoje 'imperium'

Marian 13.12.19 22:13

PIS chce smogiem wytruć Polaków we własnym kraju aby nasz naród wyginął i naszą ziemię zasiedlili 447? Też w to nie wierzyłem ale patrząc co się dzieje to mam coraz więcej pytań. Tematy zastępcze, homoproblemy, kasta itp. wszystko to aby odwrócić naszą uwagę. Taki mają plan na Polskę. Prawicowa strona jeszcze przyklaskuje a potem będzie tu Palestyna.