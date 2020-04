Bielan: Głosy przez internet liczyłby Putin

Urszula 20.4.20 11:36

Wybory korespondencyjne są złe jeśli nie są w interesie PiS, jeśli mają PiSowi przynieść korzyść to są dobre. Oni są za, a nawet przeciw. Zakłamana komunistyczna sitwa.

Jeśli ja mam się podpisać na karcie do głosowania i podać swój nr Pesel to jakie to są tajne wybory.

Kto mi zagwarantuje, że te głosy będę liczone uczciwie. Już PiS zadba o to aby wygrał Duda w pierwszej turze nawet jeśli nie przekroczy 50%.PiS zrobi tak aby te 51% się znalazło.

Nie wierzę PiS ani trochę.

Duda wiele obiecywał w poprzedniej kampanii wyborczej, ale niewiele zrobił.

Obiecywał choćby podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł, a tymczasem ta kwota została obniżona z 3091 zł do 552,02 zł - zmniejszona prawie 6 razy. Ale zwolennicy PiS twierdzą, że PiS podatki obniża - czyli obniżki przez podwyżki.