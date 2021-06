Białoruska prowokacja na Monte Cassino. Interweniuje Ambasada we Włoszech

Po skandalicznym zajściu, do jakiego doszło wczoraj na cmentarzu wojennym na Monte Cassino, głos zabrała Ambasada RP we Włoszech, wyrażając ubolewanie w związku z zachowaniem białoruskiej delegacji.

Wczoraj na cmentarzu 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa delegacja Białorusi złożyła wieńce i kwiaty z napisami „Wielka wojna ojczyźniana”, datą 22.06.1941 oraz znakami sierpa i młota. Działo się to w obecności burmistrz Cassino Enzo Salera.

Na prowokację odpowiedziała Ambasada RP we Włoszech.

- „Cmentarze są otwarte dla wszystkich. W Armii Andersa walczyli także żołnierze pochodzący z terenów obecnej Białorusi. Ubolewamy, że 13 czerwca na cmentarzu na Monte Cassino doszło do sytuacji, w której miejsce pamięci i symbole zostały wykorzystane do tego, by prowokować i jątrzyć”

- czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Cmentarze są otwarte dla wszystkich.

W Armii Andersa walczyli także żołnierze🇵🇱pochodzący z terenów obecnej Białorusi.

Ubolewamy, że 13.06. na🇵🇱Cmentarzu na #MonteCassino doszło do sytuacji, w której miejsce pamięci i symbole zostały wykorzystane do tego, by prowokować i jątrzyć pic.twitter.com/THqafkzuXq — PLinItalia (@PLinItalia) June 14, 2021

kak/PAP