Będzie dymisja Kuchcińskiego?

Leon Napoleon 5.8.19 21:53

Z bólem serca..., ale to jest niepoważne.

Marszałkowi nie wypada tak się zachowywać.

Prawdy, półprawdy, alternatywne fakty.

Co to ma być?

Marszałek musi być jak żona cezara.

Źle to wygląda.

Przyznaje tyle ile dziennikarze i ta, pożal się Boże, opozycja znajdzie.

Bóg, Honor, Ojczyzna, uczciwość.