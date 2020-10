Barbarzyństwo! Chile: Protestujący spalili dwa kościoły

Szokujące zachowanie demonstrantów w Chile. W trakcie antyrządowych protestów spalono dwa kościoły.

Zamiast zapowiadanego, pokojowego protestu w związku z referendum dotyczącym wprowadzenia zmian w konstytucji z czasów Augusto Pinocheta w stolicy Chile doszło do zamieszek. Policja użyła armatek wodnych oraz broni z gumową amunicją, a także gazu łzawiącego.

Mimo to doszło do aktów barbarzyństwa. Demonstranci spalili dwa kościoły - La Asunción i San Francisco de Borja. W sieci widać między innymi upadek iglicy z jednej ze świątyń. Portal PCh24.pl podkreśla, że wśród protestujących znajdowali się zwolennicy Komunistycznej Partii Chile.

Another church is going up on Vicuña Mackenna - I haven’t seen a policeman all day pic.twitter.com/O5OhSSSD5G