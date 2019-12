Awantura w Sejmie. Ustawa dyscyplinująca trafiła do komisji

Pokręć 19.12.19 19:59

Bo co uczciwsi z tej całej opozycji woleli nie przyjść, niż głosowac przeciwko, za co wylecieliby na zbity pysk z układu.

Zawsze można jakąś teorię dorobić. Dziś na żywo słyszałem wytłumaczenie, że po prostu dogadali się, że sobie wyskoczą "na miasto" w takich proporcjach, że jakby byli wszyscy, to ustawa też by przeszła. Bo im było tak wygodnie. SERIO, osobiście, w rozmowie w oczy taki argument usłyszałem, od człowieka z doktoratem z nauk ścisłych, nb. wielkiego zwolennika opozycji. I już mam potwierdzenie mojej tezy, że lewicowość bierze się z jakiegoś niewytłumaczalnego defektu umysłowego albo skażenia myślenia emocjami. Bo poza tym ten człowiek jest wyjątkowo bystry (jeśli chodzi o jego dziedzinę wiedzy i pracy).