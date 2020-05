Austria: Biskupi chcą oficjalnie błogosławić homozwiązki?!

Sama ewolucja stygmatyzuje homoerotyzm. Człowiek może zdradzać ALE tylko zgodnie z ewolucją. Oto hipokryzja. Nic tego nie przebije. NIKT nie słyszał o wydziedziczonych, tych z nieprawego łoża, bękartach pochodzących ze słynnych r o d ó w homoseksualistów w całej kilka milionów lat liczącej historii ludzkości.

.

Takiego –RODOWEGO- materiału genetycznego e w o l u c j a nie udostępnia a wręcz wyklucza go z obiegu. Z punktu widzenia ewolucji gatunku ludzkiego nie było wobec tego czegoś takiego jak 'zdrada gejowska'. Zdradzać biologicznie mogli i mogą j e d y n i e hetero-normatywni, czyli prawdziwie seksualni w swych związkach. ‘Sex’ (scil. płeć) jest pojęciem relacyjnym stąd ‘związek’ dwóch osób fizjologicznie pod jego względem jednakowych NIE może być uznany za seksualny w pełnym słowa znaczeniu. Dlatego nie-normatywni NIE są prawdziwie seksualni w swoich związkach, s ą niezupełni o r a z nierzeczywiści jako partnerzy seksualni (1- a personal disability).

.

Cóż za h i p o k r y z j a ewolucji! Przecież zachowania te są w przyrodzie powszechne a tutaj takie faux pas. Od zarania dziejów ludzkości! To żelazne prawo biologii ewolucyjnej.

.

Dlatego, ewolucyjnie pojęcie zdrady -przekazania materiału genetycznego jednej osobie przez inną, nieuprawnioną do otrzymania- jest niestosowalne do związków homoseksualnych, czyli z biologicznych -czysto ewolucyjnych powodów, historia nie zna bękartów - wydziedziczonych z nieprawego łoża pochodzących z rodów homoseksualnych. Nie są to zatem względy s o c j o l o g i c z n e ale względy imposibilizmu dziedziczenia. To biologia. Po prostu.

.

Skutek? Niestosowalność zwykłego pojęcia zdrady. Efekt dla relacji osobowych i osób? Upośledzenie tak samych takich r e l a c j i jak osób stron t y c h relacji w ich prawach. De facto wszystkich r e l a c j i oraz praw wszystkich osób -s t r o n. Jednak istotnie asymetrycznie (nierówność traktowania). Stąd fundamentalna moralna niezupełność takich ‘związków’ – (2- a moral disability).

.





etc etc..





