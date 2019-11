Antykoncepcja hormonalna może prowadzić do samobójstwa

Po to kobieta nim zacznie brać takie leki idzie do lekarza, robi badania, stosuje się do zaleceń,żeby uniknąć takich skutków ubocznych. Antykoncepcja to odpowiedzialność. A przyczyny depresji mogą być różne, częsta jest depresja poporodowa. Ale jakoś z tego powodu nie rezygnujemy z posiadania dzieci, prawda?

