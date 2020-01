Antonio Socci: Książka kard. Saraha i Benedykta XVI wywoła trzęsienie ziemi

JS 17.1.20 14:00

2 List do Tesaloniczan - kiedy ustąpi ten, który go powstrzymuje... Może to obecność i możliwość zabrania głosu odsuniętego siłą tzw. papieża-emeryta powstrzymuje wstrząsające reformy Franciszka ? Benedyktowi XVI nie zostało już wiele lat życia. Po jego odejściu do Pana zły duch zaatakuje papieża o wiele mocniej i wtedy ujrzymy prawdziwą ohydę spustoszenia w świątyniach Pana naszego, bo to co jest obecnie to dopiero preludium. Módlmy się za Franciszka.

Króluj nam Chryste - nie antychryście

Pozdrawiam