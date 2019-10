Antoni Macierewicz dla Frondy: Po zawodzie Okrągłego Stołu ludzie przestali wierzyć w demokrację. PiS to odbudowało!

- To jest wielkie Zwycięstwo Polskiej Prawicy! Warto zwrócić uwagę na jeden fakt, który jest tak mało dostrzegany - ta wielka frekwencja to wynik niezwykłej zmiany świadomości narodowej Polaków, którzy zaczęli skutecznie używać kartki wyborczej jako kształtowania swojego państwa. To dotychczas w Polsce nie miało miejsca - powiedział portalowi Fronda.pl Antoni Macierewicz