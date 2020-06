Andrzej Duda wygra wybory, ale dopiero w II turze

Piotr Nowak 7.6.20 11:01



Cz.2.

Parę słów do wyborców ZP (Zjednoczonej Prawicy):

DRODZY WYBORCY ZP !

Opatrzność daje nam historyczną szansę ! Nie możemy jej zmarnować ! Naszym celem jest minimum 50 % + 1 głosów na obecnego Prezydenta Andrzeja Dudę w I turze wyborów 2020. „Super Express” informuje 4.06.2020 o tajnym sondażu wykonanym na zlecenie PiS. Duda w I turze ma poparcie 48,64 proc. głosów. To kolejny dowód, że każdy głos się liczy i trzeba się bardzo zmobilizować na 28 czerwca. Dla dobra Polski !!!

Oprócz tradycyjnego głosowania w lokalach wyborczych, można będzie głosować korespondencyjnie. Jest to znaczne ułatwienie udziału w wyborach i tutaj możemy pomóc wielu osobom w głosowaniu. Pomóżmy im zgłosić powyższy zamiar w urzędzie gminy odpowiednio wcześniej, do 16 czerwca. Forma zgłoszenia nie ma znaczenia. Można go dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP . Zgłoszenie powinno obejmować: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, nr tel. lub adresu E-mail. Wyborca umieszczany jest w spisie wyborców. Otrzymuje on specjalny pakiet wyborczy nie później niż do 23 czerwca. (W przypadku ewentualnej II tury wyborów pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed pierwszym głosowaniem). Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy lub osobistego odbioru pakietu wyborczego. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. W skład pakietu wchodzą: karta do głosowania, dwie koperty (koperta zwrotna oraz koperta na kartę do głosowania), oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcja obsługi. Kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca: wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub osobiście albo za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu). Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1481248,jak-glosowac-korespondencyjnie-wybory-2020.html