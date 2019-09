Andrzej Duda: Ważne, aby jak największa część pieniędzy wydana na wzmocnienie armii została w kraju

Olej 3.9.19 17:41

Wszystko fajnie pięknie tyle że czas goni a Borsuk jako prototyp zamiast w ilości co najmniej 500 sztuk być już na stanie polskich jednostek stoi po wystawach i cieszy oczy ministrów swą potęgą

oddziaływania - psychologicznego i motywacyjnego.



Wciąż gadanie co będzie, co się podpisało. Co się zrealizuje, co się planuje.

Rozciągnięte w czasie perspektywy iluzorycznej siły do której mamy dojść lub dochodzimy.

Po 1933 r. Niemcy z papierowej armii i brunatnych werblistów z SA, w ciągu 5 lat zbudowali najnowocześniejszą armię w Europie, która zatrzęsła światem.

U nas tworzy się wizje i czeka na sojuszników, gada się w nieskończoność. Polska od co najmniej dwóch lat zmiany powinna produkować polski czołg, Z taśmy każdego dnia na plac fabryczny powinien zjeżdżać nowoczesny pojazd pancerny.

Zamiast 50 F 16 Polska powinna ich już mieć 300 ! Wciąż na poligonach widać sprzęt z czasów PRL-u. Słyszy się gadaninę o śmigłowcach, które będą zamiast stwierdzenia, że są. Itd. Czas pędzi, sowiecka machina wojenna również. Czy zdążymy przed czasem ?