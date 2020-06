Andrzej Duda: Nie będzie edukatorów LGBT w szkołach

Andrzej Duda w kategorycznym tonie stwierdził na antenie Polsat News, że nie pozwoli na to, aby wysyłani przez organizacje LGBT edukatorzy seksualni nauczali dzieci w szkole. Jak podkreślił, jest to forma ideologicznej indoktrynacji.

-„To był bolszewizm. To było ideologizowanie dzieci. Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm. Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny i zrównoważony, to to jest ideologia i nic innego” – przekonywał.