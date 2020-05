Aktywiści LGBT chcą ukarania prof. Nalaskowskiego. Jest petycja w jego obronie

Wybitny naukowiec prof. Aleksander Nalaskowski ponownie może mieć problemy na swojej uczelni. Wszystko za sprawą aktywistów LGBT ze stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności”, którzy zaskarżyli decyzję władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o umorzeniu dawnego postępowania. Internauci wspierają wybitnego pedagoga za pośrednictwem petycji kierowanej do całego środowiska akademickiego.

W minionym roku prof. Aleksander Nalaskowski w jednym ze swoich felietonów napisał o swoich odczuciach dotyczących aktywności środowisk LGBT, które m.in. dopuszczają się profanacji ważnych katolickich symboli, w tym m.in. wizerunku Matki Bożej. Naukowiec pisał o radykalnych aktywistach ruchu LGBT jako o „odurzonych złą ideologią, zwykłych nieszczęśnikach, których dopadła tęczowa zaraza”. Za te słowa spotkał się z falą nieprzyjemności i oskarżeń co przełożyło się na postępowanie dyscyplinarne na uczelni, w której pracuje.

Wówczas w obronie pedagoga stanęło ponad 33 tys. osób, które wyraziły swoją solidarność z atakowanym przez aktywistów LGBT prof. Aleksandrem Nalaskowskim. Ostatecznie po przeprowadzeniu postępowania, Rzecznik Dyscyplinarny UMK zdecydował o umorzeniu sprawy. Działacze stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” złożyli jednak zażalenie od tej decyzji, co oznacza, że naukowiec raz jeszcze będzie musiał zmierzyć się z pomówieniami i oskarżeniami ze strony „tęczowych aktywistów”. W tej sytuacji każdy może wesprzeć prof. Aleksandra Nalaskowskiego podpisując apel w jego obronie dostępny na stronie www.muremzaprofesorem.pl . Autorem petycji jest Centrum Życia i Rodziny, które także poprzednim razem angażowało się i wspierało atakowanego przez „tęczowe środowiska” pedagoga.

„Uleganie presji ideologicznej poddaje w wątpliwość etos uniwersytetu jako miejsca prowadzenia debaty akademickiej i swobodnej wymiany myśli. Próba narzucania wyłącznie jednego, „jedynie słusznego” światopoglądu, przywodzi na myśl najsmutniejsze czasy dyktatury komunistycznej w Polsce i innych krajach bloku sowieckiego. Dlatego apelujemy do Was, Czcigodni Rektorzy, Profesorowie

i Wykładowcy o zachowanie wolności słowa, swobody prowadzenia debaty akademickiej, obejmującej prawo do krytyki postulatów oraz działań różnych ruchów, w tym także organizacji LGBTQ oraz ich przedstawicieli” – czytamy na stronie www.muremzaprofesorem.pl , gdzie można złożyć podpis

w obronie prof. Aleksandra Nalaskowskiego.