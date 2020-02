Agent Tomek zatrzymany na polecenie prokuratury!

PancerCrystal 19.2.20 9:55

Zaczął sypać jak to kazał mu Kamiński fałszywie zeznawać w sprawie kwaśniewskich to do pierdla go.

Kaczynkizm zaczyna pokazywać prawdziwą twarz.

To samo robią z Banasiem.

Zaczyna kopać w wałkach PiSu, już partyjne CBA jest u niego i jego rodziny.

Nadchodzi kaczyzm.