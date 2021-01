Agata Młynarska z TVN wyjechała z ,,ten kraj’’

Związana z TVN Discovery Polska Agata Młynarska wyjechała w październiku do Hiszpanii, gdzie miała jedynie spotkać się z mężem i wrócić do kraju, aby jeszcze pod koniec tego samego miesiąca zająć się nagraniami do programu dla TVN Style. Jednak zmieniła swoje plany i nie wróciła. Teraz poinformowała swoich fanów za pośrednictwem Instagrama, że planuje zostać w Hiszpanii na stałe.

Dziennikarka podkreśla, że na jej decyzję wpływ miały również sprawy zdrowotne. Teraz, jak pisze, żyje od czterech miesięcy w „innej rzeczywistości”.

- „Praca online, konieczność mojej izolacji jako crohna, astmatyka, ryzyko zachorowania, wszystko przegadywane tysiące razy” – napisała Młynarska.

Poinformowała, że zdecydowała się wraz z mężem zostać w Hiszpanii.

- „Nowe doświadczenie. Trudne. Nie takie oczywiste. Tęsknota za wszystkimi i wszystkim... rodzina, przyjaciele, rzeczy, zapachy, smaki, rutyna codzienności, praca, zgiełk, ciuchy, zakupy...stają się obrazem z innej rzeczywistośc” – dodała.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agata Młynarska (@agata_mlynarska)

kak/Instagram, wprost.pl