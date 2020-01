Adam Michnik: PiS zmierza do zaprzęgu Władimira Putina

Bóg Honor Ojczyzna 31.1.20 9:57

Jak widzę takich ludzi to mam odruch wymiotny. Na to coś nie da się spojrzeć nawet fizycznie. Te jego szmaty, jakie nosi zero pełnego garnituru. Myślał sobie, że układzik okrągłego stołu będzie wieczny a tu pojawił się mały wzrostem człowiek ale mocarz duchem, któremu jak stwierdziła Kidawa zależy tylko na Polsce.