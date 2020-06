Adam Bielan: Wybór Trzaskowskiego to paraliż państwa

-„Jeżeli wybierzemy prezydenta z opozycji, szczególnie tak agresywnego jak Trzaskowski, to będziemy mieli prawdziwy paraliż państwa” – powiedział Adam Bielan w „Wiadomościach”. Przyznał, że przegranie wyborów przez Andrzeja Dudę oznaczałoby, że Zjednoczonej Prawicy będzie trudno rządzić krajem, a kryzys wymaga zgodnej współpracy prezydenta z rządem.

-„Jeżeli wybierzemy prezydenta z opozycji, szczególnie tak agresywnego jak Trzaskowski, to będziemy mieli prawdziwy paraliż państwa. (…) Jeżeli będziemy mieli rząd i prezydenta z dwóch różnych opcji, to władza wykonawcza będzie zablokowana” –stwierdził europoseł PiS Adam Bielan.

-„Jeżeli przegramy te wybory, to będzie bardzo trudno rządzić krajem. W czasie kryzysu potrzebujemy zgodnej współpracy, dzięki temu udawało się przyjmować szybko ważne ustawy, jak chociażby dot. walki z kryzysem” – dodał.

-„Obrona rodziny, to konstytucyjny obowiązek. (…) Nasz obóz robi wszystko, aby wspierać rodziny finansowo, ale rodzinę rozumiemy szerzej, jako związki wielopokoleniowe, więc nasze programy kierowane są również do seniorów” – mówił.

Odnosząc się do zarzutów, wedle których podpisanie „Karty Rodziny” jest dyskryminacją pewnych grup społecznych, szef kampanii Andrzeja Dudy stwierdził:

-„To absurdalne stwierdzenie. Nie chcemy żadnych grup społecznych, ani mniejszości dyskryminować. Cieszą się one w Polsce pełnymi prawami. Konstytucja jasno definiuje małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny. Prezydent mówi, że nie podpisze żadnej ustawy, która wprowadziłaby małżeństwa homoseksualne. (…) To na koniec ma się skończyć adopcją dzieci przez te małżeństwa. (…) Na to zgody nie ma. (…)”.