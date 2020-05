Adam Bielan: Niech Trzaskowski zajmie się wreszcie sprawami Warszawy

-„Docierają do nas głosy, że działacze Platformy bez prawnego umocowania zaczynają zbierać podpisy, natomiast Rafał Trzaskowski zaczyna już prowadzić kampanię wyborczą”- mówił Adam Bielan na dzisiejszej konferencji prasowej. W związku z tym wezwał Rafała Trzaskowskiego, aby wreszcie zajął się sprawami Warszawy, której jest prezydentem.

Europoseł PiS Adam Bielan zaapelował na dzisiejszej konferencji prasowej do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aby ten zajął się wreszcie sprawami Warszawy:

-„Apelujemy do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, by wziął się w końcu za zarządzanie miastem i odblokował mikropożyczki dla przedsiębiorców. Apelujemy też, by nie kneblował mediów” – mówił.