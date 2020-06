Absurdy KO sięgają zenitu! Kto winien trąby powietrznej?

Wiesław Kaloryfer 8.6.20 13:05

A własnie, że ma sporo racji. Owszem trąby powietrzne to nie jest nowe zjawisko w naszym klimacie, ale intensywność ich występowania jest coraz większa. Wynika to z postępujących zmian klimatycznych i tego co nazywamy globalnym ociepleniem. Wzrost średnich temperatur pociąga za sobą wzrost występowania oraz intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych. Naście czy dziesiąt lat temu trąba powietrzna była swego rodzaju sensacją. Dziś mamy na terenie kraju co najmniej kilka w sezonie wiosenno-letnim.

Za zmiany klimatyczne w dość pokaźnej części odpowiada człowiek, głównie poprzez emisję CO2 do atmosfery. Rząd PiS oględnie mówiąc bardzo ostrożnie ogranicza ta emisję (w przemyśle energetycznym), żeby nie powiedzieć, że ma na to wywalone (choćby chcieli budować kolejne bloki elektrowni węglowych i torpedować produkcję energii z wiatraków). Poseł PO zapomniał w swojej wypowiedzi tylko o dwóch rzeczach:

1) nie tylko Polska emituje CO2 i daleko nam do potentatów w tej "branży", a atmosfera jest jedna na Ziemi, więc nawet wyzerowanie emisji CO2 w Polsce nie spowoduje zatrzymanie globalnego ocieplenia w naszym kraju (a dalsze jego postępowanie u tych, co CO2 dalej emitują), bo te ograniczenia muszą wprowadzić wszyscy (powiedzcie to Trumpowi),

2) konieczność ograniczenia emisji CO2 oraz globalne ocieplenie to nie problem z ostatnich 5 lat, a wiele wcześniejszy; i tu poprzedni rząd z partii pana posła najdelikatniej rzecz ujmując też nie ma się czym chwalić; oględnie mówiąc ten wpis można skomentować powiedzeniem "przyganiał kocioł garnkowi".