Abp Wacław Depo: Nie będziemy ulegać oszustwom liberalizmu

obserwator katolik 26.10.19 16:07

Zgadzam się w 100 procentach z abp. Depo. To już kolejny odważny duchowny, po abp Jedraszewskim. Liberalizm ostro napietnowala tez KATOLICKA NAUKA SPOLECZNA. Warto sobie ja przypomnieć. Rerum novarum, biskup Ketteler, Jan Pawel II.

I co na to liberalni panowie z Konfederacji - panowie Michalkiewicz, Korwin i Braun?