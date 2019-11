Abp Stanisław Gądecki wzywa do niesienia pomocy ubogim

Pomagać może każdy, nie ważne, że razi nas przepych biskupów, nie ma co na to patrzeć i czekać, aż się to zmieni. Można pomóc konkretnej rodzinie, w konkretnych potrzebach. Mimo kontrowersji Szlachetna Paczka to dobre przedsięwzięcie. Można wybrać osobę, rodzinę z naszego miasta, kupić to, czego potrzebują. Paczka na pewno trafi do nich. Na skraju ubóstwa funkcjonują dzieci z domów dziecka. Nawet czekolady dla nich to rarytas. Materace, koce w każdej ilości przyjmą noclegownie i schroniska dla bezdomnych. Dla potrzebujących każdy gest jest dobry, pomagającym pozwala to zdystansować się do swoich problemów, skupić na czymś innym, czasem odzyskać spokój i równowagę. Same korzyści.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha