Abp Stanisław Gądecki: Wojnę wywołali ci, którzy odrzucili Boga

Maria Blaszczyk 1.9.19 12:17

Mogli połączyć się z AK, a woleli co???

Na litość boską...

Korczak z dzieciakami miał się przyłączyć?

Te dziewczyny z Bzur?

Do tego AK w swojej części - należy o tym mówić, mimo wstydu - było silnie antysemickie.

Jak w czasie powstania warszawskiego niedobitki Żydów się zgłaszały - to np. ludzi od Cukiermana po prostu odesłano w cholerę; znane są też przypadki AKowskich zbrodni na Żydach - oczywiście, bywało różnie - ale w czasie wojny trudno, zwłaszcza jak się musisz ukrywać, przeprowadzać rozeznanie, kto przypadkiem nie jest antysemickim gnojkiem.

W gettach były cywile. nikt ich nie pytał, gdzie wolą się przyłączyć. Do tego - nikt ich nie uprzedził, jak to się skończy.



Naziści karę śmierci wprowadzili za wiele rzeczy, od posiadania radia po przemyt żywności. I jakoś to nikomu nie przeszkadzało tych rzeczy robić.

I nie wiem, jacy Żydzi żądają od Ciebie 300 miliardów dolarów odszkodowania. Jakieś dowody?