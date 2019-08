Abp Marek Jędraszewski: Odrzucenie Boga to nieszczęście współczesnego świata

Polak 25.8.19 19:55

WYZWOLENIE Z KAJDAN CHOREJ DOKTRYNY, WYZWOLENIE SPOD JARZMA IDEOLOGII KATOLICKIEJ.



NIE BÓJCIE SIĘ, DO PIEKŁA ZA TO NIE TRAFICIE, NIE BÓJCIE SIĘ, NIC ZŁEGO SIĘ WAM NIE STANIE, ANI WASZYM BLISKIM, NIE BÓJCIE SIĘ, ONI MAJĄ TYLKO NAD WAMI WŁADZĘ, GDY WY SIĘ BOICIE.



Dlatego jeśli nie pasuje wam rozpasły kler, żerujący na ubogich ludziach, jeśli nie podoba wam się nienawiść i jad jaki zaszczepiają księża w serca i głowy Polaków, jeśli nie podobają wam się ciągłe afery pedofilskie w kościele, TO WSTAŃ I ODEJŚĆ Z TEJ ORGANIZACJI.



PAMIĘTAJCIE ŻE NAJAZDY NA POLSKĘ W X WIEKU TO KATOLICY. PAMIĘTAJCIE ŻE KRUCJATY POŁABSKIE PRZECIWKO SŁOWIANOM TO KATOLICY. PAMIĘTAJCIE ŻE ZAKON KRZYŻACKI TO KATOLICY. PAMIĘTAJCIE ŻE TARGOWICA I ROZBIORY TO MIĘDZY INNYMI KLER, KOŚCIÓŁ KATOLICKI I SAM WATYKAN.