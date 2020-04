Abp Marek Jędraszewski: Miłosierna miłość Boga zwycięża świat

stan 19.4.20 22:58

Masz rację. Mi też się to nie podoba, ale ponoć, wg prof. Czarnka, nie byłoby większości i groziłoby ostatecznie całkowite odrzucenie projektu, a to oznacza, że w PiS też są ludzie niemoralni i zlewaczeni. Zobaczymy, to będzie ostateczny sprawdzian, kto jest kim w tej Zjednoczonej Prawicy, bo też nie jest wolna od "ukąszonych" masoństwem.

Może ludzie przyzwoici wycofają się wówczas, tak jak to było z PO.

To dla PiS będzie sprawdzianem. Jeżeli nie przystąpią do szybkiego procedowania, to Polacy zapamiętają i kariery niektórych zakończą się błyskawicznie.. Zaufania nie można nadużywać w nieskończoność.