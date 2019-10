A miało być tak pięknie... Garstka europosłów na debacie o edukacji seksualnej w Polsce

tere 21.10.19 23:19

Znowu ruskie onuce się pojawiły i piszą bez sensu. W Polsce jest edukacja seksualna

natomiast określone środowiska chcą innej edukacji. Przecież muszą mieć wyhodowanych

partnerów do swoich celów. Akurat inne cele ma RB niż rodzice dzieci. Po co ta histeria?

Co to za partia co tylko mówi o seksie czy Polacy nie mają innych problemów?