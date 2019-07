3 lata od ŚDM w Krakowie! To wtedy papież Franciszek powiedział znamienne słowa

W 2016 r. na spotkanie z Ojcem Świętym do Polski przyjechało około 3 mln młodych. Franciszek zachęcał ich do wzięcia życia w swoje ręce, do bycia aktywnymi, wolnymi i dawania z siebie tego co najlepsze, aby przemieniać świat. Przypominając scenę Pięćdziesiątnicy Papież pokazał, że tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie przezwyciężyć strach, paraliż i dostrzec perspektywy jakie roztacza przed nami Bóg. To wtedy padły też słynne słowa o kanapie.

Nie budujmy życia siedząc na kanapie

- Ale jest też w życiu inny, jeszcze bardziej niebezpieczny paraliż, często trudny do rozpoznania, którego uznanie sporo nas kosztuje. Lubię nazywać go paraliżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy SZCZĘŚCIE z KANAPĄ! – mówił w podkrakowskich Brzegach Franciszek.

- Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi – które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc. «Kanapa-szczęście» jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może nas zniszczyć najbardziej, który może najbardziej zniszczyć młodzież. - dodawał