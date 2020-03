25 przypadków koronawirusa w Polsce. Kolejne zakażenia

Stefek Niesioł 11.3.20 9:26

Wiecie kiedy zniknie wirus ? Ja wiem . Kiedy już zdołują giełdy do poziomu jaki im będzie odpowiadał , a ludzie wykupią zapasy towarów wcześniej niesprzedawalnych wirus stanie się zwykłą grypą. Czy kiedykolwiek informowali o tym ,że dowódca WP zachorował na grypę ? To jest olbrzymie lobby sterujący zachowaniami mas dla własnych korzyści. Jaki oni mają potencjał niech świadczy to ,że zdołali przekupić całe media na całym świecie i niektórych polityków. Bo Pani Angela Merkel to należy do tej grupy "trzymającej władzę" nad światem i jej nie musieli przekupywać Czy kiedykolwiek mówiła, że w sezonie zimowym i emidemi "zwykłej" grypy zachoruje 60% Niemców ? Nie , bo by ją ludzie wyśmiali, że mówi takie oczywiste rzeczy.

Nie dajcie się znowu nabrać

2000 r- zmiana daty z 1999 na 2000 zniszczy wszystkie dane na komputerach ( nie zniszczyła)

2001 r - wąglik zabije nas wszystkich (nie zabił)

2002 r - wirus zachodniego nilu zabije nas wszystkich (nie zabił)

2003 r - SARS zabije nas wszystkich (nie zabił)

2005 r - Ptasia grypa zabije nas wszystkich (nie zabiła)

2008 r - załamanie rynków finansowych zniszczy wszystko (nie zniszczyło)

2009 r - świńska grypa zabije nas wszystkich (nie zabiła)

2012 r - kalendarz Majów zapowiada koniec świata (końca świata nie było)

2013 r - Korea Płn wywoła 3 wojnę światową (nie wywołała)

2014 r - ebola zabije nas wszystkich (nie zabiła)

2015 r - ISIS zniszczy świat jak opanuje wszystkie kraje muzułmańskie (nie zniszczył)

2016 r - wirus zika zabije nas wszystkich nie zabił

2020 r - korona wirus zakończy życie na ziemi, albo zmniejszy populację o połowę ( nie zakończy i nie zmniejszy populacji o połowę, ale za to napcha kieszenie cwaniakom)

Zauważcie ,że te "kataklizmy" nigdy się nie powtarzają. Strachy na lachy działają tylko raz. Wirus jak się pojawił tak zniknie ( w Chinach i Korei Południowej już znika ), a Ziemia i życie na niej będzie trwało do końca świata. A kiedy i czy w ogóle nastąpi nikt tego nie wie. Na pewno nie w tym stuleciu. Jedno jest pewne kilku "zapobiegliwych" już się wzbogaciło na panice na giełdach, a wielu strachliwych straciło.