,,13 października skończył się Schetyna''

Jak wynika z sondażu exit poll pracowni Ipsos, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne, na którą zagłosowało 43,6 proc. wyborców. Do Sejmu wchodzą wszystkie komitety. Koalicja Obywatelska – na którą zagłosowało 27,4 proc. obywateli, SLD z wynikiem 11,9 proc. i PSL-Koalicja Polska, na którą zagłosowało 9,6 proc. wyborców. Próg wyborczy przekracza Konfederacja, z wynikiem 6,4 proc. Rekordowa w porównaniu do ostatnich wyborów frekwencja wyniosła 61,1 proc.

- Jeśli wyniki exitów się potwierdzą, (a imho PiS-owi w realu wzrośnie), to pamiętając o nastrojach w regionach PO, można sparafrazować Szczepkowską: - 13 pazdziernika skończył się Grzegorz Schetyna * *Mezalians z przystawkami dał PO tylko ok +3 w porównaniu do 2015 - napisał publicysta Wojciech Wybranowski