Znamy szczegóły działań prokuratury ws. ,,Zatoki Sztuki’’

Olej 21.5.20 16:52

Jak na razie wszyscy ,,zainteresowani'' się odcinają, aż słychać i czuć.



Swoja drogą i refleksją do jakiego ścierwostwa człowiek jest zdolny gdy puszczają mu hamulce bezkarności ???



A my prowincjonalni, obśmiewani, chodzimy do naszych codziennych udręk, walczymy o chleb nasz powszedni, niejednokrotnie nasze dzieci wgapione w ekrany chcą tego wielkiego świata, ciągnie ich błysk świateł, obfitość pieniędzy i luksusu. A to wszystko jest lipa ! Nic z prawdziwym życiem nie mające wspólnego. Pustka. Dopiero w odpowiednim wieku człowiek się łapie, że chciałby wstawać o świcie, iść w pole, natyrać się jak koń, wrócić do domu, do ciepłej kochanej kobiety, dzieci, obsiadających kolana i łapiących za szyję żeby zwrócić swoją uwagę, wspólnie jeść obiad, rozmawiać, a gdy wieczór, myśleć o dniu następnym, słuchać ciszy domu i patrzeć na śpiące dzieci. Zwykłe życie, którego coraz mniej, które rozpuszczone w ułudzie, w zbluźnieniu wartości Boskich i ludzkich.