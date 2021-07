Ziobro stanowczo: Nie można realizować bezprawnych postanowień sądu w Luksemburgu!

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabrał na dzisiejszej konferencji prasowej głos ws. decyzji TSUE, który nakazał w ub. tygodniu Polsce natychmiast zawiesić działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Szef resortu sprawiedliwości stanowczo podkreślił, że „nie ma możliwości realizacji bezprawnych postanowień sądu w Luksemburgu”.

💬 Nie możemy się na to zgodzić, że jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii. Na kreowanie takiej sytuacji, że Polak może mniej niż Niemiec, Hiszpan czy jakikolwiek inny obywatel UE. — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 21, 2021

Trwa spór pomiędzy Polską a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w ub. tygodniu nakazał natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł z kolei, że przepis pozwalający TSUE na stosowanie środków tymczasowych dot. polskiego sądownictwa jest niezgodny z konstytucją. Wczoraj ultimatum w tej sprawie postawiła Komisja Europejska grożąc, że jeśli Polska do 16 sierpnia nie zastosuje się do orzeczenia luksemburskiego sądu, skieruje do TSUE wniosek o nałożenie kar finansowych.

Do sprawy odniósł się dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

- „Trybunał Konstytucyjny jest organem uprawionym do tego, aby badać zgodność z polską konstytucją ustaw, jeśli jest taka konieczność. I Trybunał jasno się wypowiedział, że TSUE nie ma możliwości zawieszać polskich organów i instytucji”

- wskazał.

Komentując decyzję I Prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej, która całkowicie „odmroziła” Izbę Dyscyplinarną stwierdził, że była to jedyna możliwa i właściwa decyzja.

- „W tej sytuacji niebywały przekraczający wszelkie granice atak na I prezes Sądu Najwyższego i do tego ze strony sędziów sądów powszechnych, którzy przekraczając wszelkie granice wolności słowa, stawiają jej zarzut popełnienia przestępstw czy wręcz zbrodni, należy uznać za absolutnie skandaliczny i wykraczający poza wszelkie normy nie tylko natury moralnej, ale też prawnej”

- podkreślił minister Ziobro.

Dodał, że uleganie takim żądaniem byłoby otwarciem na kolejne bezprawne wezwania.

#TVPInfo |💬@ZiobroPL, szef @MS_GOV_PL: Polska jest państwem suwerennym, w którym obowiązuje konstytucja i zasada legalizmu. Nie ma możliwości realizacji bezprawnych postanowień sądu w Luksemburgu i zawieszania Izby Dyscyplinarnej, czyli organu polskiego Sądu Najwyższego. pic.twitter.com/tdJvdhg7qm — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) July 21, 2021

kak/wp.pl, 300polityka.pl, DoRzeczy.pl