„Zatroskani” z PO oszczędzali na chorych na raka. „Super Express” o Arłukowiczu.

JS 17.2.20 9:06

Ten głos przypomina mi głos Judasza, który na widok drogocennego olejka, którym pewna kobieta cudzołożna (Maria Magdalena) obmywała Jezusowi nogi i Go namaszczała, powiedział, że lepiej by było gdyby się go sprzedało i rozdało biednym. Tak można by w skrócie podsumować wszystkie deklaracje członków POKO.

NIE WOLNO dać im ponownie władzy w Polsce, bo czeka nas ostateczne rozszabrowanie kraju, włącznie z depopulacją społeczeństwa przez rozwalenie służby zdrowia, sprowadzenia szczepionek z jakimś aktywnym wirusem typu Wuhan.

Pozdrawiam