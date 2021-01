Zaszczepiono niemal pół miliona Polaków, a Pfizer opóźnia dostawy. ,,To zdumiewające''

„176 tys. zamiast 360 tys., więc to bardzo znaczny spadek, który wymusił zmiany w harmonogramie realizacji Narodowego Programu Szczepień” – mówił o dostawie szczepionek koncernu Pfizer Michał Dworczyk.

W rozmowie na antenie TVP Info pełnomocnik rządu ds. programu szczepień dodał:

„Deklaracja firmy Pfizer jest taka, że od połowy lutego wysokości dostaw wrócą do poprzedniego poziomu, natomiast dla mnie zdumiewające jest to, że poważna firma zakomunikowała Unii Europejskiej zmianę w harmonogramie dostaw, w konsekwencji dla wielu krajów, organizacji ich programów szczepień, dosłownie kilka dni przed dostarczeniem kolejnej partii, już ograniczonej. Bardzo wiele krajów niezwykle krytycznie ocenia ten sposób działania”.

Szef KPRM poinformował także, że zaszczepionych zostało już niemal pół miliona osób z grupy „0”. Te szczepienia mają się zakończyć w lutym, lecz jeszcze w pierwszym kwartale zaszczepieni powinni zostać seniorzy powyżej 80. roku życia.

Dworczyk skrytykował też działanie Niemiec, które określił „dziwnym przykładem solidarności europejskiej”. Chodzi oczywiście o wyłamywanie się z porozumienia w kwestii zakupu szczepionek. Dodał:

„Analizujemy w tej chwili wszystkie możliwości pozyskania jak najszybszego szczepionek do Polski. Też trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć: wchodziliśmy do pewnego porozumienia, takiego solidarnościowego porozumienia unijnego, wierząc że wszystkie kraje będą przestrzegały tego porozumienia, że to porozumienie zagwarantuje solidarnościowe dostarczanie szczepionek do całej UE”.

dam/PAP,TVP Info