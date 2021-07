Wracamy do ,,wojny polsko-polskiej’’. Sakiewicz komentuje wystąpienie Tuska

Donald Tusk oficjalnie przejął dziś stery na tonącym okręcie Platformy Obywatelskiej. W swoim pierwszym wystąpieniu mówił o „złu”, które rządzi Polską. Jak przekonuje red. nacz. „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz, właśnie rozpoczynamy powrót do „wojny polsko-polskiej”.

Komentując dzisiejsze wystąpienie Donalda Tuska red. Tomasz Sakiewicz zwrócił na antenie TVP Info uwagę na agresję, z jaką atakował on polityków Prawa i Sprawiedliwości.

- „Dzisiejsza zapowiedź powrotu do wojny polsko-polskiej, najbardziej brutalnej formy uprawiania polityki, ogromnej skali agresji, poniżania, byłą słyszalna w przemówieniu Donalda Tuska. Bierzcie pałki i bijcie przeciwnika, bo są niegodni wymieszane z szacunkiem do drugiego człowieka to znaczy, że człowiekiem jest tylko ten, kto popiera Donalda Tuska”

- ocenił dziennikarz.

- „Niestety, zapowiadają się czasy bardzo brutalnej walki. Pytanie, czy naprawdę Polacy chcą zamiast swoimi firmami, rodzinami, gospodarką, bezpieczeństwem - zajmować się mordobiciem, które z PO przeniesie się na całe życie polityczne. Wątpię, by była to propozycja dla większości”

- dodał.

Podkreślił, że dzisiejsze wystąpienie byłego premiera jest „zapowiedzią mordobicia, w którym Tusk czuje się jak ryba w wodzie’’.

kak/TVP Info, PAP, niezależna.pl