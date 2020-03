Wojciech Mann odchodzi z Trójki Polskiego Radia

Nemo 11.3.20 13:33

Tak, wiek leci, Mann, Kaczkowski i inni byli fantastyczni w latach 70-tych i 80-tych. Później to już coraz gorzej. Następców brak. Brak castingów na młodych, osłuchanych i bazujących na własnych płytotekach dziennikarzy. A wszystko to z powodu braku personalnych zmian pokoleniowych. Zmiany te występują, gdy zmienia się układ polityczny. Od 89 roku przez 8 lat zarząd Trójki opanowany był przez SLD, PO i PSL, Pis 6. To co jest złe w Trójce to to, że zatrudnia się swoich kumpli lub rodziny a nie ponadprzeciętnych jak np. fantastyczny ŚP. Tomek Beksiński.