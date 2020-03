Włoski kardynał: Boska kara nie istnieje. Ostra odpowiedź prof. de Mattei

otto 2.3.20 19:46

"Bóg zna i przewiduje wydarzenia, ale nie determinuje ich”. Wg ks. kardynała Bóg jest co najwyżej biernym kibicem wydarzeń, który na nie nie wpływa. Niestety jest to pogląd niezgodny z nauką Ewangelii, Biblii i tradycją Kościoła. Gdyby było tak jak twierdzi byłoby z nami baardzo źle. Tymczasem dramatyczne wydarzenia w życiu jednostek i narodów mają miejsce DLA NASZEGO DOBRA. Cóż to byłby za Ojciec, który nigdy nie karci i nie koryguje? Cóż to za miłość, która nie reaguje? Bóg jest miłością, dlatego czasami interweniuje w nasze życie w sposób dramatyczny. Na szczęście..