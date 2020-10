Włoska gazeta: Kard. Becciu zapłacił 700.000 euro, by zdyskredytować kard. Pella

Kardynał Giovanni Angelu Becciu, były substytut do spraw ogólnych w watykańskim Sekretariacie Stanu, wydał 700.000 euro na zdyskredytowanie australijskiego kardynała George’a Pella, który został następnie fałszywie oskarżony o molestowanie seksualne – pisze włoska gazeta „Corriere della Sera”.

Kardynał Becciu miał dokonać transferu 700.000 euro na konto w Australii mniej więcej w tym samym czasie, kiedy kard. Pell został oskarżony o molestowanie seksualne chłopców w Australii. Australijski hierarcha został powołany przez papieża Franciszka do oczyszczenia watykańskich finansów jako prefekt Sekretariatu ds. Gospodarczych. Skazany na 6 lat więzienia kard. Pell spędził w więzieniu ponad rok i został ostatecznie oczyszczony z zarzutów pedofilii przez Sąd Najwyższy w Australii w kwietniu tego roku.

Według „Corriere della Sera” z watykańskimi śledczymi zaczął współpracować prałat Alberto Perlasca, który był współpracownikiem kard. Becciu w watykańskim Sekretariacie Stanu. Perlasca miał poinformować, że kard. Becciu „wykorzystał pewnych dziennikarzy i inne źródła, by zdyskredytować w ostatnich latach swoich wrogów”. Temu też miał służyć wspomniany przelew na konto w Australii i można się domyślać, że dotyczył on sprawy kard. Pella, choć według gazety nie jest jasne, ani kto go wysłał, ani kto go otrzymał i do czego te środki finansowe zostały wykorzystane.

Fakt dokonania przelewu został też potwierdzony przez watykańskie źródło Edwarda Pentina z „National Catholic Register”. Według tego źródła „rok i data transferu są zarejestrowane w archiwach Sekretariatu Stanu” i nie pochodziły ze zwykłego konta, a zostały przesłane rzekomo na prace w australijskiej nuncjaturze. Tymczasem kard. Becciu zaprzecza oskarżeniom: „Zdecydowanie odrzucam wszelkiego rodzaju aluzje o zmyślonych uprzywilejowanych relacjach z prasą”.

Kardynał Becciu złożył we wrześniu rezygnację ze stanowiska prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynał Pell podziękował papieżowi Franciszkowi za przyjęcie rezygnacji kard. Becciu, którego nazwisko łączy się z tuszowaniem sprawy nadużyć seksualnych byłego kardynała Theodore’a McCarricka oraz wstrzymaniem zewnętrznego audytu watykańskich departamentów.

jjf/LifeSiteNews.com