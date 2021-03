[Wideo] Szokujące. Chiny. Obozy koncentracyjne dla chorych na Covid-19

- Filmik przedstawia małe, jakby plastikowe moduły, z jednym maleńkim oknem. Czasem widać wystające głowy ludzi, oczekujących w zamknięciu być może na dowóz jedzenia lub wywóz śmieci i fekaliów – czytamy na portalu dorzeczy.pl

Materiał został upubliczniony przez dziennikarkę Jennifer Zeng.

- Miejsce kwarantanny w Xishuangbanna, #Yunnan, #China – czytamy w jej wpisie na Twitterze.

Osoby, które zostały umieszczone w przymusowych obozach koncentracyjnych, muszą w nich przebywać do najmniej 3 tygodnie i same pokryć koszty takiego pobytu, która wynosi ok. 46 USD dziennie i nie obejmuje ceny leków ani testów. Rząd chiński ich nie zapewnia bezpłatnie.

„Te plastikowe pojemniki zostały wzniesione przez tysiące pracowników i według dysydentki Zeng są umieszczone na całym terytorium Azji. Reżim przedstawia to jako wielkie „osiągnięcie zdrowotne” - pisze na hiszpańskim portalu „Libertad Digital” Elena Berberana.

Co ciekawe załączone nagranie zostało ocenzurowane przez Komunistyczną Partię Chin, pomimo że rozwiązanie takie jest tam przedstawiane jako ogromne osiągnięcie z zakresie ochrony zdrowia.

Do „zdrowotnych” obozów koncentracyjnych obywatele Chin przewożeni są oczywiście wbrew ich woli przez tamtejszą policję.

Warto przy tym dodać, że Chiny ogłosiły, że uporały się już z pandemią.

#CCPVirus #COVID19 Quarantine site in Xishuangbanna, #Yunnan, #China Once sent there, these people must be quarantined for at least 3 weeks at their own expenses. The quarantine fee: 300 yuan($46) per day, not including medicine, testing, and other miscellaneous charges. pic.twitter.com/gAWU5x71X5